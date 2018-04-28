В Ушаках легковушка и фура столкнулись "лоб в лоб"

Канал Piter.TV публикует видео с места страшного ДТП.

На трассе "Москва - Санкт-Петербург" столкнулись легковая иномарка и крупная фура. ДТП произошло неподалеку от Ушаков утром 28 апреля. Канал Piter.TV публикует видео с места дорожно-транспортного происшествия. По эксклюзивным кадрам видно, что машины столкнулись "лоб в лоб".

Как стало известно Piter.TV, ДТП произошло в период между 11.00 и 11.30. В момент столкновения фуру выкинуло в кювет, а светло-голубой седан пролетел еще 100 метров. Передняя часть легковушки оказалась "разорвана в клочья", из нее на дорогу вывалились двигатель и коробка передач. На видео можно заметить эти части машины в 50 метрах от нее.

Информация о пострадавших отсутствует, в зоне аварии уже работают сотрудники ГИБДД.

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Видео: Piter.TV