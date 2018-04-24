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У самолета авиакомпании "Нордавиа" при заходе на посадку отвалилась обшивка салона

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Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Архангельск сняли на видео "косметические проблемы" внутри салона самолета.

Пассажиры самолета авиакомпании "Нордавиа" пережили стресс во время полета. Дело в том, что при заходе на посадку у борта сообщением Санкт-Петербург - Архангельск отпала обшивка внутренней части салона самолета. Об этом рассказали читатели Piter.tv. Мы публикуем эксклюзивное видео, снятое нашими подписчиками.

Во время непростой ситуации, пассажиры переживали, что может произойти разгерметизация и самолет разрушится. Но опытные стюарды смогли успокоить людей. Они пояснили, что это рабочий момент и все под контролем. 

На кадрах видеозаписи видно, как из-под материала торчат провода. Очевидцы уточнили, что лист пластика находился в таком состоянии до момента посадки.

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту "Пулково" выявили иностранца, который находился в федеральном розыске.

Видео: Piter.tv

Теги: новости петербург , новости спб , нордавиа , обшивка самолета отвалилась , петербуг
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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