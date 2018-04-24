У самолета авиакомпании "Нордавиа" при заходе на посадку отвалилась обшивка салона

Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Архангельск сняли на видео "косметические проблемы" внутри салона самолета.

Пассажиры самолета авиакомпании "Нордавиа" пережили стресс во время полета. Дело в том, что при заходе на посадку у борта сообщением Санкт-Петербург - Архангельск отпала обшивка внутренней части салона самолета. Об этом рассказали читатели Piter.tv. Мы публикуем эксклюзивное видео, снятое нашими подписчиками.

Во время непростой ситуации, пассажиры переживали, что может произойти разгерметизация и самолет разрушится. Но опытные стюарды смогли успокоить людей. Они пояснили, что это рабочий момент и все под контролем.

На кадрах видеозаписи видно, как из-под материала торчат провода. Очевидцы уточнили, что лист пластика находился в таком состоянии до момента посадки.

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту "Пулково" выявили иностранца, который находился в федеральном розыске.

Видео: Piter.tv