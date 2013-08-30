В Ульяновской области задержаны 10 подозреваемых в обналичивании денег

Под видом бухгалтерских услуг в регионе скрывалась незаконная схема обогащения.

На территории Ульяновской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница указала, что в период с 2019 года в регионе действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания клиентам бухгалтерских услуг в реальности злоумышленники предлагали тем нелегально обналичить денежные средства. Нелегальный доход в виде комиссионного вознаграждения составил свыше 82 миллионов рублей.

Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время под подозрением оказались десять местных жителей. В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов расследования оперативниками изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, наличные средства, компьютерная техника, документы. Ведется уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ.

В Ленобласти из подпольного алкогольного цеха изъяли 4 тонны фальсификата.

Фото и видео: МВД Медиа