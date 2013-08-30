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В Ульяновской области задержаны 10 подозреваемых в обналичивании денег

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Под видом бухгалтерских услуг в регионе скрывалась незаконная схема обогащения.

На территории Ульяновской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.   Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель  МВД РФ Ирина Волк. Чиновница указала, что в период с 2019 года в регионе действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания клиентам бухгалтерских услуг в реальности злоумышленники предлагали тем нелегально обналичить денежные средства. Нелегальный доход в виде комиссионного вознаграждения составил свыше 82 миллионов рублей.

Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции. 

пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время под подозрением оказались десять местных жителей.  В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов расследования оперативниками изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, наличные средства, компьютерная техника, документы. Ведется уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ.

В Ленобласти из подпольного алкогольного цеха изъяли 4 тонны фальсификата.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, регионы, ульяновская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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