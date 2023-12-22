В Ульяновской области расследование дела ОПГ в сфере криптовложений

Ирина Волк рас крыла подробности криминальной деятельности мошенников.

Российские правоохранительные органы из Ульяновской области завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заметила, что в криминальной деятельности обвиняются 12 молодых людей. Организатором незаконной схемы стал 22-летний житель Самары, который вовлек в противоправную деятельность знакомых. В одной из социальных сетей банда создала страницу, на которой предлагали гражданам вкладывать деньги в выгодные сделки на криптовалютной бирже. Они объяснили клиентам, что работают с профессиональными трейдерами, которые гарантируют максимальную доходность от вложений. ОПГ регулярно снимала рекламные ролики в Интернете, к участию в которых привлекала актеров.

Полученные от граждан деньги первое время возвращались им с процентами. Это помогало расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Однако через некоторое время выплаты прекратились, а аферисты перестали выходить на связь. пресс-служба МВД РФ

Региональной полиуией установлены 422 потерпевших, находившихся в 17 субъектах страны. Общий ущерб от действия мошенников превысил 37 миллионов рублей. Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 УК РФ, сейчас направлено на рассмотрение по существу в судебную инстанцию.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа