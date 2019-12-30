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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

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Поведение педагога не оценили родители школьников.

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров. С подобным заявлением выступили родители школьников, которым преподает педагог. Они заявили, что девятиклассники видели учительницу в одном из местных торговых центров. В этот момент она выбирала для себя нижнее белье. Позже одна из девочек написала в социальных сетях, что мальчики только это и обсуждают.

Родители возмутились поведением учительницы и посоветовали директору школы лишить ее места работы. Они считают, что женщине не следовало заниматься такими вещами в общественном месте, в котором ее могут увидеть несовершеннолетние. Однако в управлении образования города заявили, что жалоб на жительницу Ульяновска не поступало. Об этом сообщили "РИА Новости".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ульяновске утонули два абитуриента из Египта.
 

Теги: бюстгальтер, ульяновск, учительница
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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