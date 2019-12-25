Дмитрий Вавилин рассказал, что регион может повторить судьбу Татарстана.

В Ульяновске допустили введение QR-кодов на транспорте. Об этом на заседании регионального штаба по городскому развитию рассказал коллегам Дмитрий Вавилин. Чиновник заметил, что власти могут запретить пассажирам без ковид-паспортов находиться в общественном транспорте, если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться.

Вы видите, что сегодня происходит в Татарстане, где к перевозке допускаются люди, прошедшие вакцинацию, либо имеющие медотвод, либо переболевшие за последние полгода. Это приводит к очень большим затруднениям… Очереди скапливаются… Такого не хотелось бы пожелать нашим гражданам.Но я не исключаю, мы вынуждены будем прибегнуть. Дмитрий Вавилин, глава Ульяновска

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет. Требование касается городского, пригородного, а также межмуниципального общественного транспорта, метрополитена. исключением стали пассажирские перевозки в такси м межрегиональные перевозки.

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Фото и видео: YouTube / Правительство Ульяновской области