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В Ульяновске 15-летний школьник едва не зарезал кухонным ножом учительницу

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Женщина в реанимации, школьник задержан.

В Ульяновске ученик одной из школ города ранил ножом в живот учителя математики.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что утром 26 февраля 15-летний ученик школы в Заволжском районе города пришел в класс и ранил 59-летнюю учительницу математики кухонным ножом в живот. После этого бросил нож в классе и сбежал.

На данный момент школьник задержан, на него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Проводятся все необходимые следственные действия. Женщина в реанимации.

Сегодня ранее: Видео: Опубликовано видео допроса саратовских школьников, которые собирались устроить бойню в родной школе.

Видео: СУ СК РФ по Ульяновской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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