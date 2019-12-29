В Ульяновске 15-летний школьник едва не зарезал кухонным ножом учительницу

В Ульяновске ученик одной из школ города ранил ножом в живот учителя математики.
Региональные следственные органы СКР сообщают, что утром 26 февраля 15-летний ученик школы в Заволжском районе города пришел в класс и ранил 59-летнюю учительницу математики кухонным ножом в живот. После этого бросил нож в классе и сбежал.
На данный момент школьник задержан, на него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Проводятся все необходимые следственные действия. Женщина в реанимации.
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Видео: СУ СК РФ по Ульяновской области
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