В Улан-Удэ трех полицейских подозревают в избиении подростка

В Бурятии на 3 полицейских возбудили уголовные дела за избиение задержанного подростка.
Региональные следственные органы СКР по Республике Бурятия в отношении трех сотрудников МВД возбуждено уголовное дело за применение недозволенных методов дознания. Как удалось установить, 4 июля днем полицейские задержали 17-летего подростка, который подозревался в краже. В служебном кабине правоохранители избили подростка и причинили ему телесные повреждения.
На данный момент полицейским предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
МВД РФ по Республике Бурятия прокомментировали Piter.TV инцидент с избиением подростка:
Оперуполномоченными ОП №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый за совершение краж и грабежей. Молодой человек рассказал оперативникам, где могут находиться похищенные вещи. При проверке данной информации прибывшие на указанное место сотрудники полиции обнаружили неизвестного подростка, который выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.
Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул орган внутренних дел. Вечером 4 июля в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации указанного подростка. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции. Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Бурятия совместно с Управлением МВД России по г. Улан-Удэ незамедлительно начата проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Трое сотрудников уголовного розыска временно отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции и понесут наказание в соответствии с законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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Фото: Piter.TV
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