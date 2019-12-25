В Красноярском крае мужчина выбросил из окна собаку на глазах у пасынка

Собака от полученных травм умерла.

В Зеленограде Красноярского края пьяный мужчина выбросил из окна собаку сожительницы.

ГУ МВД по Красноярскому краю сообщает, что в начале июля к ним поступило сообщение, что из окна 4го этажа мужчина выбросил собаку. Собака от полученных травм погибла.

Личность мужчина установлена, это 41-летний ранее судимый местный житель. Стало известно, что пьяный мужчина поссорился с сожительницей из-за воспитания собаки и выбросил питомца из окна на глазах у 11-летнего сына женщины.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV