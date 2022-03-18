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В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ

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В его тушении участвовали 126 человек и 32 единицы техники.

В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ "Гвоздь". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. По данным ведомства, недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе загорелась кровля. Шесть человек самостоятельно вышли на улицу. Отмечается, что в результате пожара предварительно никто не пострадал.

После начала возгорания частично обрушилась крыша здания. Площадь огня составила порядка 22 тысяч квадратных метров. В его тушении участвовали 126 человек и 32 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что вертолет Ми-8 экстренно сел в 40 км от Надыма из-за пожара в редукторе.

Видео: МЧС России

Теги: бурятия, пожар, торговый центр, улан-удэ
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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