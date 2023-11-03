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Вертолет Ми-8 экстренно сел в 40 км от Надыма из-за пожара в редукторе

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Люди успели эвакуироваться с борта.

Возгорание главного редуктора стало причиной вынужденной посадки российского вертолета Ми-8 от авиакомпании "Газпром авиа". Воздушное судно экстренно приземлилось в 40 километрах от запланированного места назначения - Надыма. Инцидент произошел 31 октября. На борту находились три члена экипажа и семеро пассажиров. Вылет состоялся из Бованенково. Недалеко от конечной точки в кабине пилотов сработала пожарная сигнализация. Все люди успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал и не погиб. Пожар был потушен собственными силами очевидцев.

В салоне загорелся перевозимый груз и крыша.

пресс-служба экстренного ведомства

В социальных сетях распространились кадры с инцидентом, которые снимали очевидцы ЧП. В ролике заметно, что мужчина огнетушителем гасит пламя, охватившее крышу вертолета.

Двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: вертолёт, ми-8, надым, экстренная посадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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