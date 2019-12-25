В Украине зафиксирован новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом

За сутки в стране зафиксировано 3 584 новых случаев коронавируса.

В Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки.

Издание "Лента.ру" со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщает, что в Украине зафиксирован новый суточный рекорд по выявленным случаям коронавируса.

Согласно данным сайта в Украине официально подтверждено 3 584 новых случаев коронавирусной инфекции. Предыдущий антирекорд был 11 сентября с 3 144 случаями коронавируса. Таким образом, в Украине на сегодняшний день нарастающим итогом 166 244 человека заразились коронавирусом, из них 73 913 — выздоровели, а 3 400 человек скончались.

Сегодня ранее: Статистика по коронавирусу в России на утро 17 сентября.

Фото: pixabay, covid19.rnbo.gov.ua