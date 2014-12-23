В Уфе задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

Мужчина объяснил, как совершил преступление.

Следственный комитет по Республике Башкортостан задержан 22-летний местный житель, который подозревается по части 1 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве несовершеннолетней девушки. Специалисты уточнили, что 10 октября 2023 года в ночное время мужчина задушил свою 14-летнюю сестру. Далее злоумышленник спрятал тело жертвы в багажнике автомобиля их матери. Утром женщина не обнаружила дочь и обратилась в правоохранительные органы. Однако вскоре родительница самостоятельно нашла погибшего ребенка.

В результате первоначальных следственно-оперативных мероприятий следователями и криминалистами СКР совместно с оперативниками установлена причастность молодого человека к совершенному преступлению. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время подозреваемый доставлен для проведения следственных действий.

СК завершил расследование дела о теракте в петербургском кафе.

Фото и видео: Следственный комитет России