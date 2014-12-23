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В Уфе задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

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Мужчина объяснил, как совершил преступление.

Следственный комитет по Республике Башкортостан задержан 22-летний местный житель, который подозревается по части 1 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве несовершеннолетней девушки. Специалисты уточнили, что 10 октября 2023 года в ночное время мужчина задушил свою 14-летнюю сестру. Далее злоумышленник спрятал тело жертвы в багажнике автомобиля их матери. Утром женщина не обнаружила дочь и обратилась в правоохранительные органы. Однако вскоре родительница самостоятельно нашла погибшего ребенка.

В результате первоначальных следственно-оперативных мероприятий следователями и криминалистами СКР совместно с оперативниками установлена причастность молодого человека  к совершенному преступлению.

пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время подозреваемый доставлен для проведения следственных действий.

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Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: башкирия, регионы, следственный комитет, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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