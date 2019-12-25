В Уфе второй день подряд эвакуируют школы из-за угрозы минирования

Вчера анонимы сообщили о "минировании" 92 учебных заведений.

После сообщений о минировании в Уфе эвакуировали несколько десятков школ. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Утром 29 декабря на электронные адреса учебных заведений поступили анонимные сообщения об угрозе терактов. Учащихся и персонал школ вывели из зданий. Процесс эвакуации организовывали педагоги и руководители учреждений.

Всё было сделано согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Родители были также предупреждены посредством родительских чатов в мессенджерах. из сообщения администрации Уфы

На данный момент специалистами проверены все школы, на чей адрес были отправлены сообщения о минировании. Отмечается, что около полудня аналогичные письма пришли на электронные адреса ссузов и вузов. Туда также были направлены кинологи для проведения проверки.

В мэрии добавили, что накануне из-за сообщений о минировании были эвакуированы и проверены 92 школы. Взрывных устройств обнаружено не было.

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