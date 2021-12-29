Чиновника департамента по охране животных поймали с ружьем и удочкой в заповеднике Кузбасса

В заповеднике "Кузнецкий Алтау" Кемеровской области задержали сотрудника регионального департамента по охране животного мира Владимира Григорьева. При себе у мужчины было охотничье ружье. Об этом сообщает пресс-служба заповедника. Поимка нарушителя состоялась 8 ноября, но об инциденте стало известно только сейчас.
Отмечается, что у Григорьев не было пропуска на охраняемую территорию заповедника, а также разрешения на ношение оружия – карабина "Тигр" и патронов к нему. При у чиновника изъяли 45 хариусов и удочку.
А "вишенкой на торте" стало видневшееся из реки ветровое стекло утопленного снегохода. из сообщения пресс-службы "Кузнецкого Алтау"
По словам Григорьева, он заранее не рассчитал глубину реки, вследствие чего транспортное средство утонуло. В заповеднике сообщили, что после произошедшего бензин и масла попали в реку, нанеся ущерб ихтиофауне водоема.
Также оказалось, что чиновник находился при исполнении служебных обязанностей. Он должен был патрулировать охотничьи угодья. Григорьеву выписали два административных штрафа общей суммой в 56 625 рублей.
Ранее суд лишил депутата Госдумы Валерия Рашкина водительских прав на полтора года.
Видео: Youtube / Кузнецкий Алатау
Фото: сайт заповедника "Кузнецкий Алтау"
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