Чиновника департамента по охране животных поймали с ружьем и удочкой в заповеднике Кузбасса

Он утопил снегоход в реке и незаконно выловил 45 хариусов.

В заповеднике "Кузнецкий Алтау" Кемеровской области задержали сотрудника регионального департамента по охране животного мира Владимира Григорьева. При себе у мужчины было охотничье ружье. Об этом сообщает пресс-служба заповедника. Поимка нарушителя состоялась 8 ноября, но об инциденте стало известно только сейчас.

Отмечается, что у Григорьев не было пропуска на охраняемую территорию заповедника, а также разрешения на ношение оружия – карабина "Тигр" и патронов к нему. При у чиновника изъяли 45 хариусов и удочку.

А "вишенкой на торте" стало видневшееся из реки ветровое стекло утопленного снегохода. из сообщения пресс-службы "Кузнецкого Алтау"

По словам Григорьева, он заранее не рассчитал глубину реки, вследствие чего транспортное средство утонуло. В заповеднике сообщили, что после произошедшего бензин и масла попали в реку, нанеся ущерб ихтиофауне водоема.

Также оказалось, что чиновник находился при исполнении служебных обязанностей. Он должен был патрулировать охотничьи угодья. Григорьеву выписали два административных штрафа общей суммой в 56 625 рублей.

Ранее суд лишил депутата Госдумы Валерия Рашкина водительских прав на полтора года.

Видео: Youtube / Кузнецкий Алатау

Фото: сайт заповедника "Кузнецкий Алтау"