В Уфе стая бездомных собак напала на подростка

Мальчика защитил местный дворник.

В столице Башкирии стая бездомных собак напала на подростка. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"), по факту нападения бездомных собак на подростка. пресс-служба СК РФ по региону

Местные журналисты из города Уфа узнали о том, что опасная ситуация возникла днем 28 января на улице Айская. Бездомных животных от ребенка смог отогнать отогнал оказавшийся рядом дворник. Сейчас надзорные ведомства опрашивают свидетелей, сотрудников администрации и профильной организации по отлову уличных зверей.

Кинолог Уражевский дал советы по поведению в случае нападения бродячих собак.

Фото и видео: Telegram / SHOT

