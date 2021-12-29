Россиянам назвали рекомендованное поведение в случае угрозы от бездомных животных.

Кинолог Уражевский дал советы по поведению в случае нападения бродячих собак. Информацией специалист поделился с журналистами издания RT. Мужчина напомнил о том, что в случае нахождения поблизости людей, следует позвать их на помощь.

Если вы встретили гуляющих собак, не надо махать пакетом, сумкой, потому что вы, наоборот, провоцируете ситуацию. Лучше если вы будете спокойно продолжать своё движение. Совет кинолога

В том случае, если контакт с бездомными животными уже произошел, а стая начинает приближаться, то лучшим вариантом будет остановиться и подойти спиной к какому-либо ограждению или дереву, на которое возможно забраться. Также собаки имеют плохое зрение, поэтому если увидят непонятный и большой силуэт, то предпочтут отойти подальше. Кинолог рекомендовал человеку поднять над головой какой-то предмет, который может быть у него в руках. Также агрессию собаки можно убрать за счет распыления дезодоранта, парфюма или другого баллончика.

В Мегионе стая бездомных собак напала на мужчину возле школы.

Фото: Piter.tv

