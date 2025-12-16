Смольный выделит 51,2 млн рублей на поддержку приютов для животных в Петербурге

Финансовая помощь предназначена для частичного покрытия расходов приютов на приобретение кормов для животных, включая питомцев с инвалидностью.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые содержат безнадзорных животных. В 2026 году на эти цели из городского бюджета будет выделено 51,2 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного, финансовая помощь предназначена для частичного покрытия расходов приютов на приобретение кормов для животных, включая питомцев с инвалидностью.

На субсидию могут претендовать социально ориентированные НКО, имеющие приюты для бездомных животных. Средства будут распределяться по итогам отбора путём запроса предложений. Важно отметить, что объём финансирования не сможет покрыть все затраты – субсидия ограничена и не должна превышать 50% от общей суммы расходов организации на покупку кормов.

Данная мера призвана помочь приютам эффективнее справляться с текущими расходами и способствовать поддержанию стабильной эпизоотической обстановки в городе. Постановление принято в рамках бюджетных ассигнований, утверждённых Законом "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

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