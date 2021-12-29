В Мегионе стая бездомных собак напала на мужчину возле школы

Пешехода спас проезжавший мимо автолюбитель.

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа стая бездомных собак напала на мужчину. Об этом рассказали местные журналисты в социальных сетях. Ролик с инцидентом опубликован в Telegram-каналах. Кадры были сняты при помощи автомобильного видеорегистратора. Известно, что инцидент зафиксирован недалеко от школы под номером три. В настоящее время очевидцы пояснили, что на этот раз все закончилось благополучно.

На ролике видно, что агрессивные животные предприняли попытку укусить местного жителя. Однако прямо в свору животных въехала машина. Шофер начал распугивать животных при помощи клаксона. Таким образом автолюбитель спас прохожего.

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Фото и видео: Telegram /

