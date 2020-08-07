  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:54
52
MShaffter
Код вставки плеера

Опубликовано видео с места ЧП из Уфы, где сошли с рельсов 2 пассажирских вагона

0 0

Пассажиров в момент ЧП в вагонах е было.

В Уфе выясняются причины и обстоятельства схода с рельсов двух пассажирских вагонов.

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал оперативное видео с места ЧП на железнодорожной станции Уфа. Во время маневровых работ сошли с рельсов 2 вагона. Пассажиров в вагонах не было. Пострадавших нет.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:Столичные полицейские задержали грабителя пенсионерок в Люблино

Видео: СУ СК РФ

Теги: новости башкирии, новости уфы, сошли с рельсов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии