Опубликовано видео с места ЧП из Уфы, где сошли с рельсов 2 пассажирских вагона

Пассажиров в момент ЧП в вагонах е было.

В Уфе выясняются причины и обстоятельства схода с рельсов двух пассажирских вагонов.

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал оперативное видео с места ЧП на железнодорожной станции Уфа. Во время маневровых работ сошли с рельсов 2 вагона. Пассажиров в вагонах не было. Пострадавших нет.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Видео: СУ СК РФ