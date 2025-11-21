В Приангарье сошли с рейсов локомотив и вагоны с углем из-за предмета на путях

Ущерб оценивается в миллион рублей.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала в собственном Telegram-канале кадры с места схода с рельсов вагонов и локомотива. Инцидент произошел на станции Облепиха на территории Иркутской области. Согласно предварительным данным, во время чрезвычайного происшествия не было пострадавших. Также не зафиксирована угроза для экологической обстановки в регионе. Однако представители железной дороги пояснили, что ожидаются задержки пассажирских составов по таким направлениям как "Владивосток — Москва", "Чита — Москва", "Иркутск — Абакан", "Иркутск — Красноярск" и "Иркутск — Тайшет".

Согласно сведениям от местного ГУ МЧС, с рельсов сошло восемь вагонов. Они были загружены углем. После инцидента движение поездов на некоторое время перекрыто. Известно, что проблема возникла на 4565 километре дорожного перегона "Алзамай — Облепиха" в ночь на 21 ноября. В региональной прокуратуре заметили, что предварительной причиной произошедшего считается посторонний предмет, оставленный на путях работниками. Ущерб от действий оценивается в один миллион рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой причинение по неосторожности крупного ущерба.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса из Петербурга в Дубай.

Фото и видео: Telegram / Пресс-служба Восточно-Сибирская транспортная прокуратура