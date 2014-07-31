В Уфе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел утром 10 марта на улице Октябрьской революции. Поступило сообщение о возгорании в бревенчатом доме на пять квартир. Прибывшие на место огнеборцы вывели на улицу четырех человек. Пострадавших нет.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В его тушении участвовали 21 специалист и семь единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.
Ранее мы сообщали, что в Самарской области загорелся склад.
Видео: МЧС России
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