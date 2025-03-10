По предварительной информации, пострадавших нет.

В Самарской области загорелся склад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 10 марта в Новокуйбышевске. Поступило сообщение о возгорании в помещении на улице Молодогвардейской. Площадь огня составила 1 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 87 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека.

Видео: МЧС России