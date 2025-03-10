В Самарской области загорелся склад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел утром 10 марта в Новокуйбышевске. Поступило сообщение о возгорании в помещении на улице Молодогвардейской. Площадь огня составила 1 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 87 специалистов и 27 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека.
Видео: МЧС России
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