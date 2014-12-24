  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:24
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека

0 0

Площадь пожара составила 1 050 квадратных метров.

В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Инцидент произошел в деревне Высоково Чеховского городского округа. При разборе конструкции были обнаружены тела четырех погибших. Площадь пожара составила 1 050 квадратных метров. В тушении огня участвовали 22 специалиста и семь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае локализовали крупный пожар.

Видео: ГУМЧС по Московской области

Теги: жертвы, подмосковье, пожар, тепличный комплекс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии