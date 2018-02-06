В Уфе подросток развлекал себя стрельбой по детскому саду из окна

Оружие было изъято и направлено на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.

15-летний житель Уфы открыл огонь в сторону из окна квартиры. Об этом сообщил телеканал "360", опубликовав видео с места происшествия, которое сняла соседка молодого человека.

Позже женщина остановила стрелявшего в подъезде и потребовала объяснить этот поступок. Сначала подросток сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь, но соседка уточнила, что говорит о стрельбе по окнам детского сада напротив дома. Она попросила у подростка номер телефона родителей, на что получила отказ. Затем молодой человек признался, что все же стрелял из-за того, что ему было скучно, и добавил, что не целился в окна.

В ГУМВД РФ по региону отметили, что, по предварительным данным, подросток без разрешения взял пневматический пистолет отца. Оружие было изъято и направлено на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что пропавший после взрыва в Махачкале 11-летний мальчик вернулся домой.

Видео: телеканал "360"