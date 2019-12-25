Пропавший после взрыва в Махачкале 11-летний мальчик вернулся домой

Сейчас у мальчика всё в порядке: родственник заверяет, что он не был на месте взрыва.

В Махачкале разыскивают 11-летнего мальчика, пропавшего во время взрыва на АЗС. Спустя какое-то время ребёнок вернулся, у него всё хорошо. Об этом сообщил телеканал "360".

Известно, что ребёнок исчез 14 августа. Он был одет в чёрную рубашку с жёлтыми надписями и тёмных брюках. После исчезновения мальчика его семья забила тревогу, объявление с его приметами растиражировали в соцсетях.

Сейчас у мальчика всё в порядке: родственник заверяет, что он не был на месте взрыва. Добавим, что пресс-служба регионального МЧС заявила о 35 погибших после взрыва на АЗС. Министерство цифрового развития Дагестана и экстренные службы запустят горячую линию для получения информации о пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавший от взрыва в Махачкале рассказал о происшествии.

Фото: РИА "Новости"