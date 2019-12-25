В Уфе пассажиры городского автобуса вытолкали из салона девушку без маски

Водитель действовал по инструкции и отказался продолжать следование по маршруту пока в салоне есть пассажиры без медицинской маски.

В Уфе пассажиры автобуса вытолкали девушку из-за отсутствия маски.

Издание bash-news сообщает, что на одном из маршрутов городского транспорта произошел конфликт между пассажирами автобуса. Водитель городского автобуса, следуя инструкции, не стал продолжать движение из-за юной пассажирки без маски. Женщина, одна из пассажирок, вышла из себя и начала скандалить, обзывать девушку без маски, а когда та уже почти покинула автобус, пнула ее. Весь скандал попал на видео и был опубликован в соцсетях.

"Башавтотранс" прокомментировал данный конфликт, сообщив, что водитель автобуса действовал правильно. Кондуктора в автобусе нет. Предприятие не несет ответственности, так как конфликт произошел между пассажирами.

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