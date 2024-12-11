В Уфе неадекватная девушка посреди дороги бросалась на машины

Известно, что нарушительница находилась в нетрезвом состоянии.

В Уфе неадекватная девушка посреди дороги бросалась на автомобили. Данное происшествие попало на запись с уличной камеры видеонаблюдения. В кадре заметно, как местная жительница шагала по проезжей части, а также наносила удары по проезжающим мимо машинам. Также нарушительница общественного спокойствия пыталась запрыгнуть на капот транспортных средств. Однако ни разу ей не удалось выполнить свое "задание". Региональные правоохранительные органы по Башкирии позже доставили злоумышленницу в отделение полиции. Там на девушку был составлен административный протокол по статье за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

На Нарвском проспекте такси врезалось в стоявший на светофоре автобус.

Фото и видео: Telegram / Видеодозор