У злоумышленника также была с собой гиря.

В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе региональных правоохранительных органов. В полиции уточнили, что подозреваемый также повредил на улице несколько автомобилей, расположенных около жилого здания. Представителям закона пришлось использовать против злоумышленника табельное оружие. Они попали в цель. Пострадавшего госпитализировали с места событий в больницу. Медики диагностировали у пациента ранение брюшной полости.

Законные требования убрать нож гражданин проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, затем - выстрел на поражение. пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что кроме кухонного ножа у подозреваемого с собой находилась гиря. В Следственном комитете по Башкирии ведется доследственная проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти (по статье 318 УК РФ).

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Видео: Telegram / Mash Batash