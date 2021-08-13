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В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских

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У злоумышленника также была с собой гиря.

В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе региональных правоохранительных органов. В полиции уточнили, что подозреваемый также повредил на улице несколько автомобилей, расположенных около жилого здания. Представителям закона пришлось использовать против злоумышленника табельное оружие. Они попали в цель. Пострадавшего госпитализировали с места событий в больницу. Медики диагностировали у пациента ранение брюшной полости.

Законные требования убрать нож гражданин проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, затем - выстрел на поражение.

пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что кроме кухонного ножа у подозреваемого с собой находилась гиря. В Следственном комитете по Башкирии ведется доследственная проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти (по статье 318 УК РФ).

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Видео: Telegram / Mash Batash

Теги: башкирия, нападение, нож, уфа
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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