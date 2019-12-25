В Уфе машина с людьми упала с обрыва в реку

К счастью, люди смогли выбраться из затонувшей машины.

В Уфе автомобиль с водителем и пассажиром упал с обрыва в реку.

ЧП произошло 24 июня около 20.30 в районе улицы Прибрежной, 32, в микрорайоне Шакша в столице Башкирии. В реку Уфимка с обрыва упал автомобиль "Фольксваген" с водителем и пассажиром. К счастью, люди смогли выбраться из затонувшей машины на берег.

Спасатели оказали помощь пострадавшим. Госпитализация не потребовалась. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: ВК, ПЛОХИЕ НОВОСТИ УФЫ И РБ 18+