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Под Хабаровском утонули 2 ребенка, катаясь на самодельном плоту
Сегодня, 9:29
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MShaffter

Под Хабаровском утонули 2 ребенка, катаясь на самодельном плоту

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Третий мальчик смог выбраться на берег.

В Хабаровском крае катание на самодельном плоту закончилось трагически для двух мальчиков 8 лет.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Хабаровскому краю накануне днем, 24 июня, тонули 2 восьмилетних мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

 Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Как уже удалось выяснить, трое детей 8 лет на велосипедах добрались до водоема рядом с поселком Херпучи района им. П. Осипенко и решили покататься на самодельном плоту. В один из моментов плот перевернулся. Один из мальчиков смог добраться до берега, двое мальчиков утонули.

 В рамках расследования будут установлены причины, по которым малолетние находись возле опасного объекта (водоема) без сопровождения взрослых, а также иные причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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