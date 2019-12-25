Под Хабаровском утонули 2 ребенка, катаясь на самодельном плоту

Третий мальчик смог выбраться на берег.

В Хабаровском крае катание на самодельном плоту закончилось трагически для двух мальчиков 8 лет.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Хабаровскому краю накануне днем, 24 июня, тонули 2 восьмилетних мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Как уже удалось выяснить, трое детей 8 лет на велосипедах добрались до водоема рядом с поселком Херпучи района им. П. Осипенко и решили покататься на самодельном плоту. В один из моментов плот перевернулся. Один из мальчиков смог добраться до берега, двое мальчиков утонули.

В рамках расследования будут установлены причины, по которым малолетние находись возле опасного объекта (водоема) без сопровождения взрослых, а также иные причины и условия, способствовавшие совершению преступления. СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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