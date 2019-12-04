В Иркутской области каток - асфальтоукладчик задавил подростка

Подросток работал в составе бригады первый день.

В Иркутской области подростка задавило дорожным катком.

Трагедия произошла 23 июня в первый рабочий день 16-летнего подростка. Бригада работала неофициально по укладке асфальта в микрорайоне Угольщиков города Тулун. В разгар рабочего дня юноша попал под каток, смерть наступила на месте.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как уже известно, водитель катка не имел прав на управление асфальтоукладчиком.

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