В Уфе магазин электроники ограбили с помощью игрушечного пистолета

Ирина Волк рассказала о преступлении, совершенном в Башкирии.

Правоохранительные органы задержали четверых участников налета на магазин электроники, из которого было похищено пять миллионов рублей и мобильные устройства. Инцидент произошел в российском городе Уфе. Официальный представитель полиции Ирина Волк уточнил, что двое мужчин в масках вошли в помещение по улице Маршала Жукова, а затем брызнули из перцового баллончика в лица работников. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, после чего отобрали у пострадавших ключи от сейфа. Далее преступники скрылись с места преступления на автомобиле, который их поджидал.

Сотрудники полиции задержали в Уфе и Казани четверых молодых людей. Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Еще один – бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД России

Фигуранты расследования рассказали о том, что разделили похищенные предметы между собой, после чего значительную часть денежных средств потратили. В домах подозреваемых проведены обыски, частично украденные средства были изъяты. Оружие, которым злоумышленники угрожали сотрудникам магазина, оказалось игрушечным. По акту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за разбой. В настоящее время трое мужчин заключены под стражу, еще один - отпущен под подписку о невыезде из страны.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа