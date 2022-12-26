В Петербурге пресекли деятельность сети мошеннических интернет-магазинов

Всего были задержаны трое аферистов, причастных к созданию копий известных сайтов по продаже бытовой техники и электроники.

Петербургская полиция задержала подозреваемых в интернет-мошенничестве в рамках предварительного расследования уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк, передаёт пресс-служба ведомства по городу и области.

По версии следствия, аферистами оказались житель Уфы, а также петербуржец и его сожительница. Они вместе с неустановленными лицами создали мошенническую схему, обманывая людей посредством копий известных сайтов. На ресурсах предлагалось приобрести бытовую технику и электронику якобы по низким ценам, но с полной предоплатой. Товар нужно было оплатить, переведя средства на банковскую карту частного лица. После совершения транзакции мошенники присваивали деньги себе и переставали выходить на связь.

Действиями аферистов контролировали анонимные кураторы, которые находились за пределами территории РФ. В общей сложности были выявлены более 300 жертв злоумышленников. Сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

Ранее было расследовано уголовное дело о смертельном ДТП во Всеволожском районе.

Видео: МВД