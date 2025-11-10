В дежурную часть ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти за сутки поступают до 6 тыс. сообщений

Главная задача дежурных состоит в оперативной обработке полученной информации и принятии адекватных решений.

Начальник дежурной части Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти полковник полиции Дмитрий Матвиенко сообщил "Петербургскому дневнику", что каждую смену дежурные сотрудники получают тысячи сигналов обо всех видах происшествий, происходящих как в городе, так и в области. Главная задача дежурных состоит в оперативной обработке полученной информации и принятии адекватных решений.

Дмитрий Матвиенко объяснил, что все обращения, касающиеся чрезвычайных ситуаций, поступают в дежурную часть Главного управления, будь то звонки от обычных граждан или сигналы от экстренных служб, таких как пожарные, спасательные бригады и скорая медицинская помощь.

Матвиенко отметил, что работа осуществляется круглосуточно, и ежедневно принимается и обрабатывается огромное количество обращений — от четырёх до шести тысяч. Одновременно дежурные занимаются обработкой сообщений примерно 25 сотрудников.

Одной из наиболее сложных обязанностей, по словам Дмитрия Матвиенко, является взаимодействие с пострадавшими людьми, поскольку зачастую потерпевшие испытывают стресс и не способны чётко изложить обстоятельства происшедшего события. Некоторые склонны драматизировать ситуацию, другие, наоборот, скрывают важные детали.

Он подчеркнул, что ключевым качеством сотрудника дежурной части должна быть способность быстро определить действительный характер происшествия и предпринять незамедлительные шаги для оказания необходимой помощи. Подобные умения совершенствуются со временем, а эффективность действий постепенно возрастает.

Матвиенко подчеркнул, что отбор кандидатов на должности в дежурную часть проходит поэтапно, включая обязательное прохождение психологического тестирования. По его словам, ментальная устойчивость, спокойствие и определённый набор личностных характеристик являются ключевыми критериями успешного кандидата.

Главное качество, необходимое сотруднику дежурной части, заключается в способности мгновенно извлекать основную информацию из потока разнообразной информации, поступающей от совершенно разных людей, находящихся в абсолютно разных обстоятельствах, подчеркивал Дмитрий Матвиенко.

Отмечая специфику реагирования на сообщения, Дмитрий Матвиенко обратил внимание на разницу в скорости прибытия экипажа на место происшествия в городе и области. В городской черте наряд появляется на месте в течение 3-5 минут, тогда как в Ленинградской области расстояние и плотность населения создают дополнительные сложности, но при этом реакция сотрудников всё равно остаётся достаточно быстрой.

Самым значимым достижением, подчеркнул Дмитрий Матвиенко, является задержание злоумышленника на месте совершения преступления, независимо от вида правонарушения — будь то ограбление, разбой или убийство.

Говоря о доверии граждан к органам правопорядка, Дмитрий Матвиенко констатировал, что россияне стали гораздо охотнее сообщать о любых инцидентах, что свидетельствует о росте доверия к полиции. Потерпевшие нередко высказывают искреннюю благодарность и присылают благодарности в письменном виде.

Статистические данные Генеральной прокуратуры России показывают снижение количества некоторых видов преступлений в первом полугодии 2025 года, включая случаи нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего (-21,2%), грабежи (-16%) и разбои (-13,2%).

Комментируя причину сокращения правонарушений, Дмитрий Матвиенко высказал мнение, что такая тенденция обусловлена сочетанием многих социально-экономических факторов, в частности сплочённостью российского гражданского общества, стремящегося поддерживать внутренний порядок даже в кризисные периоды.

Одновременно с этим, полагает Дмитрий Матвиенко, уменьшение числа преступлений является результатом эффективной работы сотрудников правоохранительных органов, что требует высокого профессионализма и психологической устойчивости.

Обращаясь к коллегам в честь профессионального праздника, Дмитрий Матвиенко пожелал им крепких нервов, силы духа, доброго здоровья и надежного домашнего тыла.

Особенное значение Матвиенко придаёт истории службы, напомнив, что в этом году исполняется 107 лет со дня основания первых дежурных частей, подчёркивая значимость их роли в обеспечении общественной безопасности.

Фото: Piter.TV