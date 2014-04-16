Лидер группы треш-блогеров задержан после дебоша в петербургском метро

Возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство".

Правоохранительные органы Петербурга задержали главу команды блогеров, устроивших провокационное шоу в метрополитене, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по городу.

До этого поступала информация о группе молодежи, учинившей беспорядки в вагонах подземки: они открыто распивали спиртные напитки, позволяли себе агрессивное поведение и нападали на случайных попутчиков. Свои выходки хулиганы самостоятельно запечатлели на камеру телефона и опубликовали видеоролик в Telegram-канале. Было выявлено, что инцидент произошёл в салоне поезда метро между остановками "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского-1".

Следствием возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство". Расследованием дела занимались сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом главного управления МВД. Утром 25 апреля подозреваемый, сыгравший главную роль в организованном представлении, был найден и арестован. Им оказался 24-летний гражданин, родившийся в Салехарде, ныне живущий в подмосковном городе Пушкино. Задержанный проживал в съёмной квартире на улице Белышева.

Также установлены личности двух других непосредственных участников происходящего — подростков возрастом 15 лет, являющихся жителями Северной столицы.

Ранее прокуратура проводит проверку после столкновения грузовика с поездом в Ленобласти.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти