Полиция разыскивает неизвестных, нарушивших общественный порядок в петербургском метро

Группа лиц, находясь в вагоне поезда метро, в перегоне между станциями "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского 1", нарушала общественный порядок.

Полицией разыскиваются лица, совершавшие противоправные действия в петербургском метро. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские во время мониторинга интернета 24 апреля наткнулись на видеозапись, на которой группа лиц, находясь в вагоне поезда метро, в перегоне между станциями "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского 1", нарушала общественный порядок.

По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части статьи 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к розыску участников инцидента.

РанееКрасноярский суд отклонил ходатайство осужденного Мухамадюсупа Эрматова, участвовавшего в деле о теракте в петербургском метро в 2017 году, о переводе в исправительную колонию ближе к местам проживания членов его семьи.

Фото: Piter.tv