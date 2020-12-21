В Уфе ликвидировали пожар на станции переливания крови. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Известно, что сообщение о возгорании поступило в 05:51 по местному времени. Пожар произошёл в здании Республиканской станции переливания крови на улице Батырской.
Были эвакуированы 150 человек. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 08:28 по местному времени.
Ранее мы писали, что из горящего жилого дома на Индустриальном проспекте эвакуировали 15 человек.
Видео: ВК/ЧС Уфа
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