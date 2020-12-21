Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В Уфе ликвидировали пожар на станции переливания крови. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 05:51 по местному времени. Пожар произошёл в здании Республиканской станции переливания крови на улице Батырской.

Были эвакуированы 150 человек. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 08:28 по местному времени.

Ранее мы писали, что из горящего жилого дома на Индустриальном проспекте эвакуировали 15 человек.

Видео: ВК/ЧС Уфа