В Уфе легковой автомобиль провалился под землю из-за просадки грунта

Опасное место сейчас огорожено.

Автомобиль Lada Kalina в Уфе провалился под землю из-за просевшего под ним грунта. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления гражданской защиты в Башкирии. Инцидент зафиксирован около полуночи по улице Интернациональная, вблизи жилого дома под номером 193 /11. К текущему моменту местные оперативные службы огородили опасный участок. Его диаметр составил порядка семи метров, а глубина - около восьми метров. Автомобиль, получивший повреждения, специалисты извлекли при помощи техники. Дополнительно экстренные службы эвакуировали несколько машин, оставленных на стоянке поблизости от места происшествия.

Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района. пресс-служба управления гражданской защиты

В пользу мальчика, который упал на гололеде в Петергофе, взыскали 150 тыс. рублей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости