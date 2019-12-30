В Уфе из-за взрыва газа пострадали двое взрослых и ребенок

Жильцов пострадавшего дома разместят во временном жилье.

В Уфе в жилом доме от взрыва газа пострадали люди.

ЧП произошло в Уфе по адресу улица Пекинская, 16 . Из-за взрыва обрушился потолок в одной из квартир. Пострадали 3 человека, двое взрослых и ребенок. Состояние одного из пострадавших взрослых оценивается как тяжелое.

Сейчас на месте работают следователи, жильцы дома эвакуированы. Дом отключен от коммуникаций. Жильцам пострадавшего подъезда будет выделено временное жилье. Жильцы других подъездов после обследования дома на пригодность смогут вернуться в свои квартиры.

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Фото: ВК, Семсовхоз 59 регион, BAD NEWS