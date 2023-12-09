В Уфе ищут мужчину, нападающего на людей на улицах

Юноша совершил серию преступлений, погибла пожилая женщина.

Правоохранительные органы Башкирии разыскивают молодого человека, который напал на нескольких жителей на улицах Уфы. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональных правоохранительных органов. Ранее местные жители объяснили, что неизвестный злоумышленник ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал. В результате инцидента женщина скончалась в больнице. Преступление попало на запись с уличной камеры видеонаблюдения. В кадр попал предполагаемый убийца. Он одет в красную шапку, а его лицо закрыто медицинской маской. Юноша совершил еще несколько подобных криминальных эпизодов вблизи улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге.

Проходят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам. пресс-служба МВД РФ

По фактам нападения мужчины возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас полиция изучила записи с камер наблюдения. Они не исключают, что подозреваемый может скрываться около торгово-развлекательного центра "Планета" или на территории микрорайона Сипайлово. Речь идет о юноше 18-20 лет худощавого телосложения.

В Химках грабители похитили из машины 48 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / На видео видно