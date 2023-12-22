В Удмуртии задержаны подозреваемые в мошенничестве при продаже автомобилей

Ирина Волк рассказала о преступной схеме, которую раскрыла региональная полиция.

На территории Удмуртии российские правоохранительные органы и Росгвардия задержали подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что фигурантами расследования стали восемь человек. Согласно предварительным сведениям, сотрудники колл-центра автомобильного салона звонили клиентам и предлагали транспортные средства по низким ценам, предлагали бонусы и акции. После подписания договора, детального ознакомления с заверенными документами покупатели обращали внимание на то, что итоговая стоимость машины отличалась от ранее оговоренной и оказалась завышена. Злоумышленники работали еще по одной криминальной схеме. Они предлагали потребителям обменять свое транспортное средство на выгодных условиях. В результате аферисты покупали машины за бесценок, обещая компенсировать клиентам этот момент скидкой на новый автомобиль. Однако в договоре купли-продажи стоимость транспортного средства не снижалась.

При отказе от сделки недовольным предлагали вернуть лишь ту сумму, за которую они продали свое транспортное средство. Общий ущерб от десяти эпизодов противоправной деятельности превысил 2,2 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. По местам работы и жительства подозреваемых проводились обыски. Фигурантам расследования избраны различные меры пресечения. Ведутся оперативные мероприятия, направленные на установление всех преступных эпизодов деятельности злоумышленников.

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Фото и видео: МВД Медиа