Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности лжеревизора.

В центре Петербурга полиция задержала лжеревизора. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 февраля в полицию обратился хозяин продуктового магазина, расположенного в доме 41 по улице Восстания. Его срочно вызвал продавец: в магазин нагрянули контролеры-общественники и якобы нашли нарушения в реализации табачной продукции.

Приехавшего для разбирательства владельца магазина встретила пара молодых людей из общественной организации по защите прав потребителей. Один из "контроллеров" уже демонстративно заполнял нечто вроде протокола о нарушении. Однако за 3000 рублей он готов был закрыть глаза на нарушение. Поведение визитеров вызвало у торговца подозрение, и он позвонил в полицию.

Прибывшие стражи порядка быстро установили, что под видом общественного контроля магазин посетили самозванцы. Спутницу "контроллера" полицейские опросили и отпустили, поскольку участия в обмане она не принимала. А 23-летнего молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении него полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности лжеревизора.

Видео: МВД