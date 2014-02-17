Отмечается, что у мужчины не было права управления транспортными средствами.

В Удмуртии задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Lada Niva. Водитель проигнорировал требование автоинспекторов об остановке для проверки документов и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование нарушителя.

В ходе погони инспекторы применили табельное оружие для принудительной остановки автомобиля. В результате водитель остановился и был задержан. Им оказался 36-летний житель Сюмсинского района. Отмечается, что у мужчины не было права управления транспортными средствами. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы составили административные протоколы в отношении задержанного гражданина.

Ранее мы сообщали, что в Еврейской автономной области выявлены нелегалы, собиравшие урожай на сельскохозяйственных участках.

Видео: МВД по Удмуртской Республике