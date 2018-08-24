В отношении задержанного составили административные протоколы.

В Удмуртии задержали нетрезвого лихача. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в ночное время на автодороге Ува – Селты – Удугучин сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Lada Niva. Водитель машины проигнорировал сигнал об остановке для проверки документов и попытался скрыться. В ходе погони инспекторы применили табельное оружие для принудительной остановки лихача.

За рулем автомобиля был 36-летний мужчина, у которого не было права управления транспортными средствами. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного составили административные протоколы.

