Сегодня, 8:27
Добавить в Яндекс.Новости

В Удмуртии задержали нетрезвого лихача



В отношении задержанного составили административные протоколы.

В Удмуртии задержали нетрезвого лихача. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в ночное время на автодороге Ува – Селты – Удугучин сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Lada Niva. Водитель машины проигнорировал сигнал об остановке для проверки документов и попытался скрыться. В ходе погони инспекторы применили табельное оружие для принудительной остановки лихача.

За рулем автомобиля был 36-летний мужчина, у которого не было права управления транспортными средствами. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного составили административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что полиция Москвы уличила двух руководителей пунктов выдачи заказов в обмане маркетплейса.

Видео: МВД по Удмуртской Республике

Теги: задержание, нетрезвый водитель, полиция, удмуртия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

