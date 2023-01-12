Общий ущерб превысил 5 млн рублей.

Полиция Москвы уличила двух руководителей пунктов выдачи заказов в обмане маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, 19-летний молодой человек и 23-летняя девушка под предлогом оснащения управляемых ПВЗ заказывали у представителей маркетплейса различную технику, которую в дальнейшем продавали третьим лицам вместо того, чтобы использовать для заявленных целей. Они приобрели планшеты, сканеры, цифровые видеокамеры, жесткие диски, роутеры и блоки питания.

В настоящее время полиция установила причастность задержанных к совершению 17 эпизодов мошенничества. Общий ущерб превысил 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

