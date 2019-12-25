В Удмуртии возбудили дело после массового отравления школьников

Медпомощь понадобилась минимум восьми детям.

В Удмуртии возбудили уголовное дело после массового отравления школьников. Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета. Известно, что инциденты зафиксированы на территории населенного пункта Каракулино. Количество обратившихся за медицинской помощью детей составило не менее 8 человек. В другом источнике говорится о 15 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино (статья 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). пресс-служба СК РФ

Напомним, что в школе удмуртского села Каракулин обучается 650 детей. Образовательное учреждение переведено на дистанционный режим работы. С вечера 11 ноября дети стали жаловаться на ухудшение самочувствия. Эти эпизоды касаются учеников различных классов. Сейчас в школу для проведения оперативных мероприятий прибыли специалисты.4

Родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.

Фото: Piter.tv