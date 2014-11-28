В Удмуртии возбудили дело после гибели шести человек при пожаре

Причина возгорания устанавливается.

В Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели шести человек при пожаре. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. В пресс-службе надзорного ведомства говорится о том, что сведения о возгорании поступили в 23:50 вечера 21 мая по местному времени (00:50 по московскому времени). На пепелище специалисты нашли тела семьи, проживающей в здании. Речь идет о 36-летнем отце, 32-летней женщине, четырех детях в возрасте одного года, восьми лет, 11 и 12 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Нылга Увинского района, в результате которого погибли шестеро местных жителей (части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что ГУ МЧС заявил о том, что при тушении пожара в здании найдены тела четырех несовершеннолетних: двух мальчиков и двух девочек, а также двух взрослых. По предварительной информации, погибшая семья считалась неблагополучной. Сейчас эксперты устанавливают причину воспламенения конструкций.

Защитники дома Басевича требуют возбудить дело против Театра Эйфмана.

Видео: МЧС России

