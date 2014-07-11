В Удмуртии устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса

Водитель скрылся с места аварии, но был задержан позже.

На территории Удмуртии около 8_15 утра по местному времени на пересечении улиц Азина-Дубровская города Сарапула 56-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ совершил наезд на пешехода. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональных правоохранительных структур. Известно, что девушка 1995 года рождения погибла на месте от полученных травм. Шофер скрылся с места смертельной аварии, однако вскоре личность мужчины была установлена и его задержали. По слов водителя, он не заметил жертву на дороге. По предварительным сведениям, пешеход выбежала на проезжую часть трассы на запрещающий сигнал светофора. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Пензе полицейские изъяли из оборота более 50 тонн контрафактной бытовой химии.

Фото и видео: МВД Медиа