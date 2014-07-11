В Пензе полицейские изъяли из оборота более 50 тонн контрафактной бытовой химии

Ирина Волк рассказала о криминальном бизнесе в российском регионе.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции российских правоохранительных органов пресекли нелегальное производство бытовой химии. Операция проводилась совместно с коллегами из Пензенской области. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативники изъяли во время обысков более 50 тонн готового товара. Удалось задержать сотрудников нелегального производства. Ими оказались жители Средней Азии. В отношении двух мигрантов выписаны протоколы о нарушении режима пребывания в стране, а судебная инстанция приняла решение об их выдворении.

Криминальный бизнес был организован в складском помещении, где оборудовали цех по изготовлению жидкости для мытья посуды и пластиковой упаковки для нее. На продукцию без ведома правообладателя наносился товарный знак известного мирового бренда. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ. Организатору бизнеса дополнительно инкриминируется организация незаконной миграции. Фигуранты расследования отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков.

Фото и видео: МВД России